ترامب يفضح الطابق ويضع النقاط على الحروف.. لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة كبيرة ومأزق خطير
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جرينتش+2 05:52
لا بارك الله في البحرين التي تستعد لاستقبال نتنياهو قريبًا

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