غالبية الامريكيين تعتقد ان معنى الحياة يتلخص في حيازة المال

أجرى “مركز بيو للأبحاث” استطلاعا، يظهر أن الأمريكيين يرون معنى الحياة في المال أكثر منه في الأصدقاء والدين وحتى في الصحة.

وشاركت مجموعتان من المواطنين الأمريكيين في البحث، حيث أعطيت المجموعة الأولى المؤلفة من 4.729 شخصا، قائمة من 15 معنى للحياة، وكان على المجموعة الثانية المؤلفة من 4.867 شخصا أن تصف بكلماتها الخاصة ما معنى الحياة بالنسبة لها، بحسب موقع البحث.

ووجد الباحثون نتيجة تحليل البيانات أنه بعد العائلة، تحدث ثلث الأمريكيين عن عملهم والتطور المهني، وتقريبا ربع المشاركين تكلموا عن الشؤون المالية وحيازة الثروات.

وفي نهاية القائمة تقريبا، يرد ذكر الدين والأصدقاء والسفر وحتى الصحة.

ووفقا لبحث “بيو”، فإن الأميركيين الذين لديهم مستوى عال من الدخل والتعليم فهم تذكروا الصداقة، والصحة الجيدة، والاستقرار، والسفر كمصادر للمعنى في حياتهم.