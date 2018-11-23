طبيب ياباني يكشف عن قواعد غريبة تستطيع اطالة العمر

قام الطبيب الياباني، شيجياكي هينوهارا، بوضع أنظمة صحية جعلت اليابانيين من بين الشعوب الأطول عمرا في العالم، وكان هو نفسه يتبع أسلوب حياة نشطة، فقد كتب بعد عمر الـ75، 150 كتابا، وبعد أن بلغ مئة عام ظل يعالج الناس ويقرأ المحاضرات.

وقد توفي هينوهارا عن 105 أعوام، في 18 يوليو/تموز عام 2017، حيث كان ليس فقط مديرا لمستشفى عالمي “سانت لوكس”، ولكن أصبح مايسترو عندما بلغ التسعين من عمره، وقد أدى أمسيات موسيقية لمرضاه.

وكان يذهب إلى العمل حتى اليوم الأخير من حياته، ودفتر سجلاته يحتوي على مواعيد لخمسة أشهر إلى الأمام، حسب ما نقلته “تريندي رو”.

ونظم الطبيب قواعد لطول العمر، بعض منها غير متوقعة وهي..

يتلقى الإنسان الطاقة من المرح لا من الطعام أو النوم، فتذكروا كيف كنتم تنسون، في مرحلة الطفولة، أثناء اللعب، تناول الطعام، ولم تحتاجوا إلى النوم، لذلك لا تجهدوا أجسامكم بأنظمة غذائية أو جداول نوم صارمة. يمكن للناس من أي عرق أو جنسية أن يعيشوا طويلا، فلديهم شيء مشترك وهو أنه ليس هناك شخصا سمينا من الذين يعيشون طويلا، على سبيل المثال، أنا أشرب القهوة أو الحليب أو عصير البرتقال مع ملعقة من زيت الزيتون لتناول الفطور (وهو مفيد للشرايين والجلد). وعلى الغداء أتناول الحليب مع البسكويت، أو لا شيء، إذا كنت مشغولاً للغاية، وعندما أعمل، لا أشعر بالجوع على الإطلاق، وعلى العشاء آكل الخضار وبعض السمك مع الأرز، وأتناول مرتين في الأسبوع 100 غرام من اللحم الخالي من الدهون. خططوا للمستقبل البعيد، فدفتر سجلاتي، مثلا، مليء بالمواعيد حتى العام المقبل. التقاعد لا ضرورة له. تقاسموا خبراتكم ومعلوماتكم مع الآخرين. وأنا أعطي 150 محاضرة في السنة، تستمر محاضراتي من ساعة إلى ساعة ونصف، وأنا أقرأها واقفا. عندما يوصي الطبيب بإجراء أي فحوص أو إجراء جراحة، اسأله: هل ينصح بنفس الشيء لأبنائه أو زوجاته أو أقاربه الآخرين؟ لا يمكن للأطباء علاج كل شيء. للبقاء في صحة جيدة، اصعدوا على الدرج بأنفسكم. تعجبني قصيدة روبرت براوننغ، أبوت فوغلر، وتقول أنك تحتاج إلى وضع أهداف كبيرة لنفسك، في الفن والحياة، إذا كنت ستقوم برسم دائرة، فيجب أن تكون ضخمة جدًا بحيث لن تلحق برسمها في حياتك كلها. فنحن لا نرى سوى جزء من هذه الدائرة، ترى قوسا، والباقي هو أبعد من نظرنا وحياتنا. الألم هو شيء غامض، وأفضل طريقة للتعامل معه هو العثور على شيء مثير للاهتمام، عندما يكون الطفل يعاني من ألم في الأسنان، فمن الضروري إشراكه في لعبة، فينسى الألم على الفور. يجب على المستشفيات رعاية هذا. لدينا الكثير من المرح في مستشفى “سانت لوكس”: الموسيقى والحيوانات والعلاج بالفن. كل هذا يساعد كثيرا. تخلوا عن الأشياء المادية قدر الإمكان. تذكر: لا أحد يعرف متى يقضي نحبه. فإلى أين ستحمل كل أغراضك. يجب إعداد المستشفيات لمواجهة الكوارث الكبرى، ويجب أن التقبل بكل من يقرع الباب. تم تصميم مستشفانا بحيث يمكنك، إجراء عملية جراحية، إذا لزم الأمر، في أي مكان: في الطابق السفلي، في الممرات، في الكنيسة. العلم وحده لا يمكن أن يساعد الناس، فترتبط الأمراض ارتباطًا وثيقًا بروحنا، ولفهم المرض ومساعدة الناس، لا نحتاج إلى العلم فحسب، بل أيضًا إلى الفن. الحياة مليئة بالمفاجآت، فعندما كان عمري 59 في 31 مارس/آذار 1970، سافرت من طوكيو إلى فوكوكا، وتم خطف الطائرة من قبل أعضاء الخلية الشيوعية للجيش الأحمر، وفي الأيام الأربعة التالية قضيت مكبلاً بالأصفاد على كرسي، في درجة حرارة 40 درجة. وبما أنني طبيب، راقبت نفسي وأدهشتني قدرة الجسم على التكيف مع الأزمات. ابحثوا عن قدوة مثالية لكم في الحياة وحاولوا أن تنجزوا أكثر منها. وغادر والدي في عام 1900، إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة ديوك في نورث كارولينا، وكان بطلا بالنسبة لي. العيش طويلا هو شيء رائع، فنحن نعتني بعائلتنا حتى سن 60، وبعد ذلك علينا العمل من أجل خير المجتمع بأكمله، فمنذ أن بلغت 65 سنة ، أعمل مجانًا، 18 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، واستمتع بكل دقيقة.

وعرف هيموهارا بـ”كنز اليابان الحي”، ويوصف بأنه الطبيب “الخارج عن المؤلوف”.