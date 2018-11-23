اخماد حريق شب داخل غرفة عدادات الكهرباء في احد المولات شرق عمان

عمان ـ (بترا)

تمكنت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، الليلة الماضية، من إخماد حريق شب داخل غرفة عدادات الكهرباء في الطابق الأول بعريفة مول بمنطقة طبربور.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني، في بيان اليوم الجمعة، إن كوادر الإطفاء أخمدت الحريق الذي امتد من غرفة عدادات الكهرباء إلى ديكور السقف “فور سيلنج” والذي قدرت مساحته ب 20 مترا حيث نتج عنه إصابة ستة أشخاص بضيق بالتنفس جراء استنشاقهم الدخان الناتج عن الحريق حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى ماركا العسكري ومستشفى الأمير حمزة الحكومي وحالتهم العامة بسيطة.

وأشارت ادارة الاعلام الى أن كوادر الدفاع المدني عملت على إخلاء المول من مرتاديه حفاظا على سلامتهم. وأعلنت انه سيتم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة سبب الحريق.