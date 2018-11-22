وزارة المياه تواصل حملاتها لضبط الآبار المخالفة في وادي السير

نفّذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه حملة مكثفة على منطقة وادي السير لضبط اعتداءات متكررة لمخالفات تتعلق بحفر آبار مخالفة، وبيع مياه غير صالحة للشرب يتم تعبئتها من الآبار المخالفة.

وردمت الوزارة عدداً من الآبار المخالفة ،وحجزت وصادرت مضخات مخالفة بالتنسيق مع شركة مياه الأردن ،ومدعي عام غرب عمّان ومديرية شرطة بيادر وداي السير والشرطة البيئية ،وقوات الدرك ومديرية الأحواض الجوفية ومديرية المشاغل المركزية وحوض مياه الجيزة.

وأكدت الوزارة / سلطة المياه أن حملتها لحماية كافة مصادر المياه في الأردن، وتطبيق أحكام قانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 ضمن حملة أحكام السيطرة الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الأردني من خلال حملتها المستمرة لمنع الاعتداءات، وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وردم الآبار المخالفة مستمرة بفاعلية.

وبيّنت أن الحملة وبناء على معلومات بوجود آبار مخالفة في منطقة وادي السير، قامت بمداهمتها بمرافقة قوة أمنية في ساعة مبكرة ،وتم ضبط عدد من المخالفات، وردمت بئرين تقومان بسحب كميات مياه كبيرة ،وبيعها بطرق مخالفة بالقرب من محطة مياه وادي السير التي تضخ المياه للمواطنين وحجزت معدات، وتم إعداد ضبوطات بالواقعة وتحويلهم للمحاكم، فيما لاذ أصحاب الآبار المخالفة بالفرار والبحث جار لضبطهم.

وبينت الوزارة أن “المخالفين تم ضبطهم مسبقا وتحويلهم للجهات المختصة، وتم أخذ تعهدات عليهم بعدم تكرار المخالفات وسجن بعضهم لمدة مختلفة، إلا أنه وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، وأخذ التعهدات اللازمة، والكفالات المالية وبكلف مالية عالية ،والتماس أصحاب الآبار غير المشروعة وتقديمهم التعهدات القانونية بعدم تكرار الاعتداء، أو بيع المياه تم إخلاء سبيلهم من لدن الجهات المعنية المختصة وفق أحكام القانون”.

وشددت الوزارة على أنها ستواصل ملاحقتها بالتعاون مع الأجهزة الرسمية جميع المعتدين الآخرين الذين سيتم جلبهم وتوقيفهم وفق أحكام القانون وتطبيقه.