مفاجأة.. عرض منزل للبيع بجنيه إسترليني واحد في بريطانيا

ستشهد بريطانيا عرض “أرخص” منزل للبيع، بقيمة تبدأ من جنيه إسترليني واحد، في مزاد سيسمح للمشترين الاستثمار في منزل مكون من 3 غرف نوم.

وسيعرض منزل في منطقة يوركشاير الجنوبية ببريطانيا في مزاد يبدأ من جنيه واحد فقط، ولكنه يأتي “بمشاكل كبيرة” تحتاج للتغير، حسب ما أشارت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وتعرض المنزل لحريق ضخم أتلفه من الداخل في 2015، مما يعني أن المشتري الجديد سيقوم بعمل صيانة كامل ثم يقوم بعرضه للبيع بسعر مرتفع.

وسينطلق المزاد في 12 ديسمبر/ كانون الاول المقبل بمدينة ليدز، وعرضه للبيع المالك السابق الذي عانى من مشكلات في الصيانة، دفعته لعرضه للبيع.

وقال المالك السابق سادات عابد: “أردنا في البداية ترميم الأضرار في المنزل، ولكن بعد أن خذلنا عمال الصيانة بشكل متكرر، قررنا إعطاء الفرصة لشخص آخر لمحاولة إعادة صيانته”.

وتبلغ المنازل في نفس المنطقة للمنزل “المحترق” حوالي 67 ألف جنيه إسترليني، وهو السعر الذي قد يصل إليه المنزل في حالة إعادة ترميمه بالكامل.