محافظ العاصمة يعلن عن إعداد خطة شاملة للتعامل مع الظروف الجوية والحالات الطارئة

قال محافظ العاصمة سعد الشهاب ان محافظة العاصمة ومنذ بداية الموسم الشتوي للعام 2018/2019 ، اعدت خطة للطوارئ بالتشارك مع المجلس التنفيذي والاجهزة الامنية وأعضاء لجنة الدفاع المحلية ، وتم اقرارها من قبل مجلس المحافظة حسب الاجراءات القانونية.

واضاف الشهاب يقول ان الحكام الاداريين نفذوا بالتعاون مع المديريات التنفيذية في الوحدات الادارية في المحافظة جولات ميدانية تفقدية لكافة المنشآت الحيوية والبنى التحتية للمواقع الهامة والحساسة ضمن الاختصاص (الابنية الحكومية، المدارس، السدود، والجسور خزانات المياه، والانفاق، ومواقع الانهيارات، والوديان، وأماكن تشكل السيول والعبارات، والمناهل الرئيسية وكل ما من شأنه المساس بالصحة والسلامة العامة.

وتابع انه تم رصد عدد من الملاحظات، وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها من قبل الاجهزة المختصة فورا ، وبإشراف مباشر من الحكام الاداريين.

واشار الى انه تم فتح غرفة عمليات رئيسية في محافظة العاصمة وتجهيزها ببنك للمعلومات يتضمن خطة الطوارئ والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الايواء في كافة الوحدات الادارية وغيرها من المعلومات والبيانات الضرورية لعمل الغرفة، لافتا الى انه تم فتح غرف عمليات فرعية في الوحدات الادارية بحضور مندوبي الدوائر التنفيذية.

واوضح أنه تم فتح غرفة عمليات في امانة عمان الكبرى والبلديات ضمن الاختصاص وبالتنسيق مع الحكام الاداريين والطواقم المنتشرة في الميدان لمعالجة اي طارئ – لا قدر الله – مبينا انه تم اعادة تقييم عمل الدوائر التنفيذية بما ينسجم مع خطة الطوارئ ورفع درجة الجاهزية في كافة الدوائر للتعامل مع الحالات الطارئة وبإشراف الحكام الاداريين.

وقال ان الحكام الاداريين نفذوا جولات ميدانية على كافة الاماكن المنخفضة والاودية ومجاري السيول والتي تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة وتم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة حيث جرى ترحيل اصحاب بيوت الشعر ومربي الثروة الحيوانية وبعض المواطنين من تلك المناطق الخطرة إلى اماكن آمنة حفاظا على حياتهم وممتلكاتهم.

ولفت الى انه تم تزويد الوحدات الادارية والدوائر التنفيذية ذات العلاقة بالنشرة الجوية اليومية وفي حال تضمنت النشرة ما يشير الى احتمالية حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي يتم على الفور تفعيل غرف العمليات لدى كافة المعنيين علاوة على متابعة احوال الطرق على مدار الساعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لابقائها سالكة ،ورفع مستوى الجاهزية مع تطور الحالة الجوية، وتفقد العبارات والانفاق للحيلولة دون اغلاقها او ارتفاع مستوى منسوب المياه فيها جراء التساقط الغزير للامطار والتاكد من جاهزية ماتورات شفط المياه في الانفاق وعلى الميادين العامة.

واكد انه تم التأكد من توفر الاحتياجات الضرورية بالتعاون مع الدوائر المختصة ومتابعة مخزون الطحين والمواد التموينية الاخرى، والمحروقات والغاز المسال، وادامة العمل في المخابز ان لزم الامر .

كما اشار الى اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل عدم انقطاع التيار الكهربائي بالتنسيق مع شركة الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء الأردنية ، حيث تم مخاطبة الشركتين للتأكد من سلامة بعض المحولات القريبة من مجاري السيول والاودية وتلك المتواجدة على ارصفة الطرق وبين الاحياء السكنية والعمل على تلافي اي ثغرات او سلبيات يمكن ان تؤثر على ديمومة عملها وسلامة المواطنين.

وبين المحافظ انه يجري متابعة حركة المرور على الطرق وعلى مدار الساعة من والى العاصمة بالتنسيق مع امانة عمان الكبرى والبلديات وادارتي الدوريات الخارجية والسير المركزية.

وفي ذات السياق قال انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين مرضى الكلى الى المستشفيات والتنسيق من قبل مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العاصمة مع المستشفيات الخاصة لمتابعة الحالات التي يصعب ايصالها إلى المستشفيات الحكومية اضافة الى التنسيق بين المعنيين في مديرية دفاع مدني غرب عمان والملكية الاردنية وباشراف متصرف لواء الجيزة لتأمين القادمين والمغادرين من والى مطار الملكة علياء الدولي.