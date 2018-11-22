مناقشات مصرية ساخنة حول التهدئة والمصالحة مع قادة حماس والسماح لهنية والزهار بالعبور للقيام بجولات خارجية
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جرينتش+2 05:17
صحيفة تركية تزعم ان المخابرات الأمريكية لديها تسجيل لابن سلمان وهو يأمر بإسكات خاشقجي

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