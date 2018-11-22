“رويترز” تُفند نفي الجبير لخبرها حول مساعي منع اعتلاء ابن سلمان للعرش

أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، تمسكها بتقريرها الذي كشف النقاب عن بدء بعض أفراد أسرة آل سعود الحاكمة نقاشاً هدفه الحيلولة دون اعتلاء ولي العهد محمد بن سلمان، عرش المملكة.

وجاء تعليق الوكالة رداً على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الأربعاء، بأن المملكة “متحدة حول قيادتها”، واصفاً التقارير التي تحدثت عن رغبة أعضاء بالعائلة المالكة السعودية في تغيير ترتيب ولاية العرش بأنها “سخيفة”.

ورداً على سؤال من قناة (سي.إن.بي.سي)، عن تقرير الوكالة، قال الجبير “إنها تعليقات مشينة وغير مقبولة تماماً”.

وكانت “رويترز”، نقلت عن ثلاثة مصادر مقربة من الديوان الملكي قولها إنه في ظل الضجة العالمية التي أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي، يبحث أعضاء من العائلة المالكة السعودية إمكانية تغيير ترتيب ولاية العرش، لكن ليس في حياة الملك سلمان.

وقال الجبير إن “السعودية متحدة بشأن هذه القضية، المملكة ملتزمة تجاه قيادتها، ملتزمة برؤية قادتنا التي طرحوها لنا في رؤية 2030 وفيما يتعلق بالمضي قدماً على مسار الإصلاح”.

وأثار مقتل خاشقجي، الذي كان منتقداً بارزاً لولي العهد، بالقنصلية السعودية في إسطنبول الشهر الماضي إدانة دولية، بما في ذلك من كثير من الساسة والمسؤولين في الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي للمملكة.

وخلصت وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) في تقييمها للحادث بأنها تعتقد أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي.

بيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد يوم الثلاثاء بأن يظل “شريكاً راسخاً” للسعودية على الرغم من قوله إن بن سلمان ربما كان على علم بخطة القتل.

وقال الجبير لـ”سي.إن.بي.سي”: “لقد أوضحنا بجلاء أن الحكومة السعودية ليست ضالعة في هذا (قتل خاشقجي) وأن ولي العهد ليس متورطاً في هذا على الإطلاق”.