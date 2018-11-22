بامر من الرئيس الاسد.. السلطات السورية تفرج عن معتقل أردني

بامر مباشر من الرئيس بشار الاسد، أفرجت السلطات السورية، اليوم الخميس، عن المواطن الأردني علاوي البشاشبة المعتقل منذ حوالي شهر في سورية، وسوف يصل البشاشبة إلى منزله في مدينة الرمثا يوم غد.

ويأتي هذا الإفراج السريع عن البشاشبة بعد زيارة وفد مجلس النواب الأردني الذي أمضى أياماً في دمشق والتقى الرئيس الأسد وغالبية القيادات الرسمية والسياسية في البلاد.

ونقل مشاركون في الوفد أن نائب مدينة الرمثا خالد أبو حسان قد طلب الإفراج عن البشابشة خلال لقاء الوفد مع الرئيس الأسد الذي وافق على طلبه فوراً.

وصباح اليوم، تلقى النائب أبو حسان اتصالاً من المكتب الخاص بالرئيس السوري وجرى إبلاغه بأن البشاشبة بات حراً وسيعود إلى الرمثا غدا.