الجانب السوري يبدي استعداده لزيادة ساعتين اضافيتين من العمل على معبر جابر – نصيب

في يومه الثالث من زيارته الأولى من نوعها إلى دمشق، واصل وفد البرلمان الأردني مناقشاته مع كبار المسؤولين السوريين امس، وحسبما كشفه رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب فارس الشهابي، فقد عرض الوفد الأردني خلال لقاءاته، إعادة تفعيل خط الغاز العربي القادم من مصر عبر الأردن، على حين أكد وزير النقل علي حمود أن دمشق مستعدة لرفع ساعات العمل في معبر نصيب فور طلب ذلك رسمياً من الجانب الأردني.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس قد استقبل امس الوفد الذي يضم عدداً من رؤساء اللجان في البرلمان الأردني ويترأسه النائب عبد الكريم الدغمي.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الشهابي أن الوفد أشار إلى وجود فائض من الكهرباء لديهم يعادل 400 ميغا يمكن به تغذية الربط الشبكي القديم بين البلدين على أن يتم تحديد الأسعار وفق ما يتم الاتفاق عليه.

وأشار الشهابي إلى أنه تم نقل جميع الشكاوى إلى الجانب الأردني فيما يخص مرور السيارات السورية الخاصة والعامة والشاحنة ونقل البضائع والموافقات الأمنية لنقلها إلى الوزارات المختصة.

وأكد الشهابي أن البضائع السورية سوف تباع بالأردن لكونها أكثر تنوعاً وأرخص سعراً، وتفعيل العلاقات التجارية يحتاج إلى جلوس الخبراء والمعنيين من الطرفين للإسراع بتنسيق التبادل التجاري، لافتاً إلى تلقي البرلمان السوري دعوة من الوفد لزيارة الأردن وبانتظار وصول الدعوة عن طريق القنوات الرسمية.

من جانبه أكد الوزير حمود أن الجانب الأردني قد طالب بتحديد ساعات العمل ضمن أوقات النهار، مضيفاً: تواصلت مباشرة مع زميليّ المعنيين في الداخلية والمالية اللذين أبديا استعدادهما لزيادة ساعات العمل ساعتين إضافيتين.

من جهته أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب صفوان قربي لـ«الوطن» أن الملفات العالقة كثيرة وتم النقاش مع الوفد لتذليل العقبات ما أمكن.