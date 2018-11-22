الاحتياط واجب.. منخفض جوي ماطر يؤثر على المملكة غداً الجمعة

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم، وتكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متقطعة من المطر في أنحاء متفرقة من المملكة ويحتمل أن تكون غزيرة في بعض المناطق قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجويــة، تتأثر المملكة غدا الجمعة، بامتداد منخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في مختلف مناطق المملكة، مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

كما تبقى الأجواء يوم السبت باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر، ومن المتوقع أن تكون في فترات النهار غزيرة أحيانا يصحبها الرعد ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما انه من المتوقع أن تضعف فرصة سقوط المطر مع ساعات الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 20 – 8 درجة مئوية والمناطق الشمالية 18 – 12 والمناطق الجنوبية 21 – 11 فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.