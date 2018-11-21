وفاة شاب ثلاثيني بصعقة كهربائية في منطقة العقبة

قضى شاب ثلاثيني صباح اليوم الاربعاء بصعقة كهربائية تعرض لها أثناء قيامه بأعمال إنشائية داخل الميناء الجديد في محافظة العقبة.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة قد استخدمت سلم الإنقاذ المتخصص لاستكمال عمليات إنزال المصاب من على ارتفاع 60 مترا، موضحة انه تم إخلاء الوفاة ونقلها إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.

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