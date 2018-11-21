وزارة التربية تعلن جدول امتحان التوجيهي للدورة الشتوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء، جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية المقبلة لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية بمشاركة 73104 مشتركين.

ويبدأ الامتحان في الخامس من شهر كانون الثاني المقبل وينتهي في التاسع عشر من ذات الشهر، حيث تبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة الحادية عشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وخصصت وزارة التربية والتعليم هذه الدورة من الامتحان للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع معدلاتهم ، والطلبة المستنفذين حقهم في الأعوام من 2005 الدورة الشتوية حتى 2018 الدورة الصيفية.

وقد توزعت أعداد المشتركين بواقع 24758 للفرع العلمي، و 32524 للادبي، و 4517 لفرع الإدارة المعلوماتية، و 259 للفرع الصحي، و131 للفرع الشرعي، و5226 للفرع الصناعي، و1499 للفرع الزراعي­، و 877 للفرع الفندقي.

مشاركة 0 مشاركة 0 مشاركة 0