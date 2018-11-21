“مقاول” إسرائيلي يحاول تشويه فترة الشباب في حياة اسماعيل هنية



بثت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، مقابلة أجرتها مع مقاول بناء إسرائيلي، يدعى داني مخلوف من مدينة أشكلون (عسقلان) التي تعرضت مؤخرا للقصف بصواريخ إطلقت من قطاع غزة.

وقال المقاول اثناء المقابلة إن زعيم حركة حماس الحالي، إسماعيل هنية، كان عاملا لديه في قطاع البناء قبل حوالي 40 عاما. وجاء التقرير التلفزيوني تحت عنوان: “القصار الذي أصبح قائد حماس”.

وأشاد المقاول الإسرائيلي بهنية قائلا إنه كان إنسانا رائعا وصادقا وذكيا. وأضاف أن هنية عمل عنده نحو 9 سنوات، علّمه – المقاول- خلالها سرّ المهنة وبنى معه بيوتا عديدة في مدينة أشكلون، حيث يسكن المقاول اليوم.

وقالت ابنة المقاول إن هنية كان يزور بيت العائلة يوميا ويتناول الطعام على مائدتها ويشارك في مناسباتها، وحتى أن العائلة زارته في القطاع أكثر من مرة، حين كان الإسرائيليون يدخلون قطاع غزة بدون مصاعب.

واستذكر المقاول الإسرائيلي أنه دخل إلى غزة بعد أن سمع أن إسماعيل هنية انخرط في صفوف حركة حماس، لكي ينهاه عن هذا الطريق، فاعترض نشطاء حماس طريق الإسرائيلي وكادوا يقتلونه لولا تدخل إسماعيل هنية بنفسه في هذه الحادثة إذ قال لهم “هذا الشخص مثل والدي”. وأضاف المقاول أنه طلب من هنية أن يبتعد أن العنف وقد تعهد حينها هنية أن يترك العنف.

وختم التقرير المقابلة بالقول “إن هنية اليوم صاحب القرار بشأن استهداف البيوت التي بناها بنفسه في مدينة أشكلون”.

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