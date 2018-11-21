لوحة باسم صدام حسين تثير مخاوف سكان أحد أحياء لندن

أثارت لوحة تذكارية وضعت على أحد المقاعد الخشبية في شارع رئيسي شرقي لندن، مهداة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، موجة من الخوف الكبير لدى سكان المنطقة.

اللوحة التذكارية المعدنية كانت قد ثبتت على مقعد خشبي، باستخدام مسامير خاصة لمنع إزالتها أو سرقتها بطريقة سهلة.

فبحسب صحيفة “independent” البريطانية، فإن اللوحة التذكارية كتب عليها ” تذكار في حب صدام حسين، 1973-2006″.

وتحدثت الصحيفة عن رأي سكان الحي الذي عثر فيه على اللوحة، حيث تحدثت ميليسا مونداي، قائلة “أمي كانت قد جاءت إلي في زيارة، وأخبرتني بانها شاهدت هذه اللوحة، غير أنني اعتقدت بأنها مخطئة،

ولكن ما أرعبيني بأنها كانت على حق، حتى وإن كانت هذه مزحة فهي ليست مضحكة”.

كما وقال ماثيو ويبر، وهو فنان محلي “من المؤكد أنّ مَن فعل ذلك يعرف تماما انَّه سيسبب اضطرابا، لذا استخدم مسامير خاصة ليصعب فكها. هل تكون جزءا من مسلسل ؟ “.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم مجلس حي ريد بريدج في لندن قائلا “لم نعط تصريحا لوضع اللوحة التذكارية، وقد أزيلت”.

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