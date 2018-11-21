لمخالفته في بعض البنود.. مجلس الأعيان يعيد مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب

أعاد مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، إلى مجلس النواب، بعدما خالفه في عدد من المواد التي كان أقرها النواب يوم الأحد الماضي.

فقد خالف مجلس الأعيان، زميله مجلس النواب، خلال جلسته لمناقشة مشروع القانون، بفرضه ضريبة 10٪ على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم،‬ و10% على أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة مع إعفاء أول 10 آلاف من الأرباح، بالإضافة إلى وجود خلاف فيما يتعلق بإعفاءات القطاع الصناعي، وضريبة الأبنية والمسقفات.

ويعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب حتى ينظر في تعديلات الأعيان، وإذا أصر النواب على موقفهم، وتمسكوا برأيهم بمشروع القانون وتمسك الأعيان في القراءة الثانية بموقفهم، يذهب الطرفان إلى جلسة مشتركة لفض الاختلاف بينهما.

وخلال الجلسة، وافق الأعيان على التعديلات التي كان أقرها النواب الأحد الماضي فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية.

وقال نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر “إن صندوق النقد قد أبلغنا أن تعديلات المجلس النيابي على قانون الضريبة أفرغته من محتواه، ونحن لا نقبل أن يملي علينا الصندوق التفاصيل الدقيقة”، مشددا على أن “مجلي الأعيان هو مجلس الحكماء وهو يستطيع أن يقرر ما يخدم مصلحة البلد”.

اما وزير المالية، عز الدين كناكرية، فقال إن تعديلات النواب على قانون ضريبة الدخل بعضها إيجابي وبعضها يؤثر على الإيرادات المتوقعة ويضر ببرنامج التصحيح الضريبي.

كما أكد رئيس “مالية الأعيان”، أمية طوقان أن نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، “أبلغنا بأن تعديلات النواب على الضريبة خفضت ما نسبته 100 مليون دينار من الإيرادات المتوقعة”.

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