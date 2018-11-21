ثمناً لرأس خاشقجي.. أنقرة تطلب من واشنطن تسليمها 84 عضواً بمنظمة “غولن”

طلبت تركيا من الولايات المتحدة الأمريكية تسليمها 84 عضوا بمنظمة “غولن”، التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه قدم لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، لائحة تضم أسماء 84 من أعضاء منظمة “غولن” تطالب تركيا بتسليمهم لها.

جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام تركية ،امس الثلاثاء، بمقر إقامة السفير التركي بالعاصمة واشنطن، تطرق خلالها إلى لقائه مع المسؤولين الأمريكيين امس الاول الاثنين.

وأوضح أن لقاءه مع الجانب الأمريكي تركز على منظمة “غولن”، والدعم الأمريكي لتنظيم “ب ي د/ بي كا كا”، ومقتل الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، والملف السوري، واصفا اللقاءات التي أجراها بـ”البناءة”.

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