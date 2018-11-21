تطور لافت.. تجار المخدرات يسارعون لاقتناء السلاح ويتنوعون بين متورط اردني واخر عربي

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين من جنسية عربية استخدما حدثا لترويج وبيع مواد مخدرة وإيصالها لطالبيها وتقاضي ثمنها منهم في العاصمة، وفقا للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي ان كوادر إدارة مكافحة المخدرات تابعت معلومات وردتها حول قيام شخصين بترويج المواد عن طريق استخدام ذلك الحدث وتأكدت منها، حيث تم ضبط الحدث متلبسا وبحوزته كمية من المواد المخدرة أثناء قيامه بمحاولة بيعها ، والقي القبض على الشخصين المتورطين الآخرين وبوشر التحقيق معهما .

وأوضح الناطق في بيان صحفي اليوم الأربعاء ان العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ضبطوا مجموعة من الأسلحة النارية وكميات متفرقة من المواد المخدرة المختلفة بحوزة 11 شخصا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال تعاملها مع عدد من قضايا ترويج وحيازة مواد مخدرة في الأيام القليلة الماضية .

وفي محافظة البلقاء / عين الباشا دوهم منزل احد مروجي المواد المخدرة من جنسية عربية وجرى ضبطه وبحوزته سلاح ناري وكف من مادة الحشيش المخدر ومجموعة قطع من ذات المادة معدة للبيع ، كما والقي القبض في محافظة العقبة على احد الأشخاص المشبوهين بقضايا المخدرات وضبط بحوزته سلاح ناري.

وفي لواء سحاب نفذت كوادر إدارة كافحة المخدرات مداهمة لمنزل احد مروجي المواد المخدرة القي القبض عليه وضبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي وكميات من الحبوب المخدرة والحشيش المخدر ، وضبط سلاح ناري بحوزة احد الأشخاص المشبوهين في الشونة الجنوبية عند إلقاء القبض عليه ، كما القي القبض في ذات المنطقة وفي قضية اخرى على مروج للمواد المخدرة والذي عثر بعد تفتيش منزله على سلاح ناري وعلى 700 حبة مخدرة وكميات متفرقة من مادة الحشيش والمارجوانا المخدرة .

والقي القبض على شخصين في محافظة معان وردت معلومات حول حيازتهما لكمية من المواد المخدرة حيث ألقي القبض عليهما بعد مطاردتهما ومحاولتهما الفرار وضبط بحوزتهما عند تفتيشهما على 50 غراما من مادة الهيروين المخدرة ، وفي محافظة مادبا القي القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من الحبوب المخدرة .

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