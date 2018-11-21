النهضة والمشمّرون الجدد

النائب زيادين يصف لقاء الوفد البرلماني الاردني مع الرئيس الاسد بـ"الايجابي جداً" ويأمل بعودة سفيري البلدين قريباً
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