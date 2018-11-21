الصومالية الاصل “إلهان عمر” تعتقد ان السعودية قد اشترت ترامب

انتقدت عضو الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، بيان الرئيس دونالد ترامب الصادر يوم امس الثلاثاء حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وما تضمنه من تأييد ودعم للمملكة العربية السعودية.

وقالت عمر في تغريدة لها على موقع “تويتر”: “مرة أخرى، يثبت رئيسنا أنه لا يمكنك شراء بوصلة أخلاقية”.

وأضافت: إن “المملكة العربية السعودية تثبت أنه يمكنك، من ناحية أخرى، شراء رئيس”.

بدروه أعرب جون أوين برينان، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عن رفضه مواقف الإدارة الأمريكية بشأن قضية خاشقجي، مضيفاً: “على الكونغرس المطالبة بعقد جلسة مغلقة حول ما تعرفه المخابرات المركزية بشأن القضية”.

وأضاف المدير السابق في تغريدة على موقع تويتر: “لقد تجاوز ترامب حدود التزييف”، متابعاً: “ويجب ألَّا يهرب أحد في المملكة، لا سيما ولي العهد محمد بن سلمان، من المحاسبة”.

وكان ترامب قد قال في بيان نشره البيت الأبيض حول العلاقات بين واشنطن والرياض، إن الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكاً قوياً للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح “إسرائيل” وبقية شركاء واشنطن في المنطقة.

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