السلطات الأردنية تمنع زوجة أسير فلسطيني مُبعد من دخول الضفة الغربية

انتقدت المنظمة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، امس الثلاثاء، قيام السلطات الأردنية بمنع مواطنة فلسطينية من دخول الضفة الغربية المحتلة، بسبب أن زوجها معتقل سابق لدى “إسرائيل” وجرى إبعاده إلى قطاع غزة.

وذكرت المنظمة الحقوقية، (تتخذ من لندن مقرًا لها) في تصريح لها اليوم، بأنها تلقت شكوى من عائلة الفلسطينية يقين فتحي الحايك بعد منعها من قبل السلطات الأردنية ومعها طفلتيها (4 و2 أعوام) من المرور عبر الأردن إلى الضفة الغربية.

ونقلت المنظمة الحقوقية عن الحايك، قولها إن السلطات الأردنية منعتها من السفر للضفة الغربية لأسباب أمنية بحجة أن زوجها محمد رمضان أسير سابق لدى الاحتلال الإسرائيلي وجرى إبعاده إلى قطاع غزة.

ونوهت إلى أن الإجراء الأردني بحق المواطنة الفلسطينية، قد أدى إلى تدهور صحتها ونقلها إلى مستشفى البشير، وهي حامل في الشهر السابع ولا تزال السلطات الأردنية تهددها بالترحيل.

وطالبت الفيدرالية العربية، السلطات الأردنية بالتراجع عن إجرائها “التعسفي” بحق المواطنة الفلسطينية يقين الحايك والسماح لها فورًا بالمرور إلى الضفة الغربية ومراعاة وضعها الصحي الصعب.

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