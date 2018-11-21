ادمان.. أحمد الفيشاوي يقبّل زوجته لثالث مرة على السجادة الحمراء/ فيديو

باتت قبلة الفنان المصري أحمد الفيشاوي لزوجته ندى الكامل، من اللقطات التي ينتظرها الجمهور عندما يراهما على السجادة الحمراء.

فبعد أن لفتا الانتباه إليهما خلال مهرجانات عدة، أبرزها الجونة السينمائي في دورته الثانية، والإسكندرية، جذبا إليهما الأنظار مجددًا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، بقبلاتهما ورومانسيتهما أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء.

وأطل أحمد الفيشاوي مرتديًا بدلة أنيقة باللون الأسود، في حين تألقت زوجته مرتدية فستانًا براقًا باللون الأزرق، وبالقماش القطيفة.

يذكر أنه تم استبعاد فيلم “عيار ناري” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي وتشاركه الفنانة روبي من المشاركة في أي مسابقة من مسابقات الدورة الأربعين من المهرجان، بسبب مشاركة محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي بنسبة في إنتاج الفيلم، نظرًا لأن لائحة المهرجان تمنع رئيسه من المشاركة بأي عمل في المسابقة الرسمية.

هذا وقد شهدت السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور كوكبة من النجوم والنجمات، أبرزهم: إلهام شاهين، ونادية الجندي، وليلى علوي، وياسمين رئيس، ودرة، وحسين فهمي، وسمير صبري وغيرهم، ويرأس هذه الدورة السيناريست والمنتج محمد حفظي.

مشاركة 0 مشاركة 0 مشاركة 0