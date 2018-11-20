وفقاً لمصادر "رويترز".. آل سعود يناقشون استبدال الأمير أحمد بابن سلمان بمجرد رحيل والده لانه شديد التمسك به
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جرينتش+2 04:04
وفقاً لمصادر “رويترز”.. آل سعود يناقشون استبدال الأمير أحمد بابن سلمان بمجرد رحيل والده لانه شديد التمسك به

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