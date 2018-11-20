وفقاً لمصادر “رويترز”.. آل سعود يناقشون استبدال الأمير أحمد بابن سلمان بمجرد رحيل والده لانه شديد التمسك به

أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، بأن العديد من أفراد العائلة الحاكمة يسعون لمنع ولي العهد محمد بن سلمان من أن يصبح ملكا، مشيرة إلى أنهم يناقشون تولي الأمير أحمد بن عبد العزيز ولاية العهد بدعم اميركي.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مقربة من البلاط الملكي قولها، إن “العشرات من الأمراء وأبناء العم من فروع قوية لأسرة آل سعود يريدون أن يروا تغييرا في خط الخلافة على رأس الهرم، ويأتي ذلك في خضم تداعيات اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتصاعد الضغوط الدولية على ولي العهد للاشتباه فيه بأنه من أمر بالاغتيال”.

وأضافت أن “هؤلاء الأمراء وأبناء العم لن يتصرفوا بينما لا يزال الملك سلمان بن عبد العزيز البالغ من العمر 82 عاما على قيد الحياة”، مبينة أن “أولئك الأمراء يعرفون أن الملك السعودي لن ينقلب على ولده الذي وصفته الوكالة بالمفضل لدى أبيه”.

واشارت الوكالة إلى أنهم “يناقشون بالمقابل أن يعتلي الأمير أحمد بن عبد العزيز (76 عاما) الأخ الشقيق للملك سلمان العرش بدلا من ابن أخيه محمد بن سلمان”.

وقال أحد المصادر التي استندت إليها وكالة رويترز إن أمراء بارزين يعتقدون أن تغييرا في خط ولاية العهد لن يؤدي إلى مقاومة من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات التي يسيطر عليها محمد بن سلمان حاليا، لأن ولاء هذه الأجهزة للعائلة المالكة ككل وليس لفرد بعينه.

وكان الأمير أحمد -وهو الوحيد على قيد الحياة من أشقاء الملك سلمان- قد عاد إلى المملكة الشهر الماضي في خضم تداعيات اغتيال خاشقجي، وأفادت تقارير بأنه عاد بضمانات غربية.

والأمير أحمد بن عبد العزيز، الذي تولى منصب نائب وزير الداخلية لمدة أربعين عاما، هو أحد ثلاثة فقط من أعضاء هيئة البيعة عارضوا تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد منتصف عام 2017.

ونقلت رويترز عن أحد المصادر الثلاثة أن الأمير أحمد بن عبد العزيز سيحصل على دعم أفراد الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية، لافتة إلى ان مسؤولين أميركيين كبارا أشاروا إلى مستشارين سعوديين بأنهم سيدعمون الأمير أحمد بن عبد العزيز كخليفة محتمل للملك سلمان.