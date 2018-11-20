وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان ضرورات تدخل ثنائي عاجل في الأوضاع المتفاقمة بمحافظة ادلب

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لنظيره التركي أن الأوضاع في سوريا تتطلب تدخلا عاجلا من أنقرة وموسكو.

وقد بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء في سوتشي، مع نظيره التركي، خلوصي آكار، العمل في المنطقة المنزوعة السلاح في سوريا.

وقال شويغو خلال لقائه نظيره التركي: “سعيدون بأن نرحب بكم في سوتشي. كنا مضطرين لدعوتكم لأن الأوضاع المترتبة في سوريا تتطلب منا قرارا فوريا ومناقشة القضايا الراهنة. تلك الوتيرة التي توصلنا إليها بعد توقيع الوثائق في سوتشي حول إدلب، تتطلب دعما وحل المسائل المتبقية دون خفض الوتيرة”.

وبحسب تصريحات قادة عسكريين وميدانيين، وتأكيدات وزارة الخارجية الروسية، فإن التنظيمات المسلحة مستمرة بالاعتداء بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية وعلى نقاط الجيش في مختلف جبهات محافظة إدلب.

وفي نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت الخارجية الروسية في بيان، أنه “لا تزال جماعات الإرهابيين والمتطرفين في إدلب تحاول تنفيذ استفزازات واسعة النطاق باستخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة، وينضم نشطاء من منظمة “الخوذ البيضاء” الإنسانية الزائفة والمشؤومة، المتخصصة في تصوير أحداث (تحاكي شن هجمات كيميائية) بسهولة إلى مثل هذه الجهود”.