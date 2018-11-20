وزارة التربية تعلن برنامج امتحان التوجيهي للدورة الشتوية غداً

تعلن وزارة التربية والتعليم، يوم غد الأربعاء، برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” للدورة الشتوية المقبلة، حيث بلغ عدد الطلبة المشتركين بالامتحان 73104 طالبا وطالبة.

ومن الججدير بالذكر ان المشتركين بالدورة الشتوية لعام 2019، هم غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع معدلاتهم، والطلبة المستنفدين حقهم في الأعوام من 2005 الدورة الشتوية حتى 2018 الدورة الصيفية.

وقد وزع المشتركون في بالدورة بواقع 24758 للعلمي، و32524 للأدبي، و4517 للإدارة المعلوماتية، و259 للصحي، و131 للشرعي، و5226 للصناعي، و1499 للزراعي­، و877 للفندقي.