وفقاً لمصادر "رويترز".. آل سعود يناقشون استبدال الأمير أحمد بابن سلمان بمجرد رحيل والده لانه شديد التمسك به
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جرينتش+2 04:03
هل ينفذ الاحتلال اغتيالات وعدواناً مفاجئاً لاستعادة الردع بغزة ؟

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