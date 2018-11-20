للتعتيم على قضية خاشقجي.. “العريفي” يشغل السعوديين بخدمة الزوجات لازواجهن

أثار الداعية السعودي المعروف، محمد العريفي، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، عندما نشر نصيحة للأزواج تتضمن حضًّا للزوجة على خدمة زوجها، ما اعتبره البعض إضفاء صبغة دينية على قضية اجتماعية.

وبدأ الجدل عندما نشر حساب الداعية في موقع “تويتر”، تغريدة نصت على “إذا كان زوجك يرجع للبيت وعشاؤه معه، أو غداؤه قد اشتراه من المطعم، وملابسه لا تغسل في البيت بل في المغسلة. فهذا يعني أن في البيت خللًا”.

ومنذ نشر التغريدة قبل يومين، يتواصل الجدل حولها عبر سيل من التعليقات والسجالات التي كتبها مدونون عرب من مختلف الدول، انقسموا إلى فريق يؤيد الداعية في نصيحته للزوجات، وآخر يرى في الموضوع إهانة للمرأة.

ويتبادل آلاف المغردين، ردودًا متنوعة حول نصيحة العريفي، حضر فيها الانتقاد والاختلاف وحتى السب والشتائم والتشكيك.

ولم يعلق العريفي على الجدل الذي تسبب به، لكن الداعية السعودي يثير الجدل بين فترة وأخرى بآرائه في عدد من القضايا الدينية والسياسية والاجتماعية.

وللعريفي، الذي سبق ان افتى بجهاد المناكحة، أكثر من 21 مليون متابع على موقع “تويتر” فقط، وله ملايين آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، إضافة لظهوره باستمرار على شاشات التلفزيون في برامج وحوارات دينية، ويعد واحدًا من أشهر الدعاة في العالم الإسلامي، وأكثرهم جدلًا.