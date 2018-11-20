قبل ترشيح محمود عبد العزيز.. عادل إمام رفض أداء شخصية رأفت الهجّان

كشف الإعلامي المصري عمرو الليثي عن أن شخصية رأفت الهجّان عُرضت في الأصل على الفنان عادل إمام، قبل أن يتم إسناد هذا الدور للفنان الراحل محمود عبد العزيز، بعد تحفّظ إمام على بعض النقاط المتعلقة بالشخصية والمسلسل عموما.

وقال الليثي لمجلة “سيدتي”: “كنت مساعدا للمخرج الكبير يحيى العلمي في مسلسل رأفت الهجان وكان دور رأفت الهجان سيقوم به الفنان الكبير عادل إمام، وقد حضرت بالفعل جلسات بروفات العمل مع الفنان عادل إمام، وكان تحفظ إمام على فكرة أن يبدأ المسلسل بوفاة رأفت الهجان، حيث كان يعتبر ذلك حرقاً للمسلسل، وحاول أن ينقل وجهة نظره لمؤلف المسلسل، الكاتب الكبير الراحل صالح مرسي، لكن مرسي كان متمسكاً برأيه، وأعتقد أن المخابرات العامة كانت متمسكة أيضا بنفس الرأي، خاصة أن رفعت الجمال (رأفت الهجان) توفي قبل فترة قليلة من بدء العمل بالمسلسل. وعندما تمسك الفنان عادل إمام برأيه لم يجد مفراً من الاعتذار”.

وأضاف “كانت المشكلة مَنْ هذا الفنان الكبير الذى يستطيع أن يؤدى مثل هذا الدور، وبالفعل وقع الاختيار على الفنان الكبير محمود عبدالعزيز. وكانت المفاجأة أنه عندما تعاقد والدي ممدوح الليثي، رئيس قطاع الإنتاج، مع الفنان محمود عبدالعزيز على أجره فى مسلسل “رأفت الهجان” لم يضع الأخير أى شروط، وكان أجره قليلاً جداً، فحبه للشخصية جعله يتغاضى عن الأمور المادية، في سبيل تقديم هذا العمل”.

ويُعتبر مسلسل رأفت الهجان من أشهر الأعمال الدرامية في مصر والعالم العربي، ويتكون من ثلاثة أجزاء، وبدأ إنتاجه عام 1987، وهو يسلط الضوء على سيرة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان له دور فعال في الإعداد لحرب تشرين الثاني/أكتوبر عام 1973.