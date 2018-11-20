في تعويض دعائي عن الفشل.. إسرائيل تزعم ان جنودها كانوا قرب منزل السنوار

كشف مصدر أمني إسرائيلي، امس الإثنين، أن الجنود الإسرائيليين كانوا قرب منزل قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الذي نفذت فيه عملية خان يونس.

وقال المصدر الأمني لشركة “الأخبار” (القناة الإسرائيلية الثانية سابقا)، اليوم، إن “الجنود الذين كانوا في غزة قرب منزل السنوار – هل خافوا أيضا؟”.

جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت، الذي قال إن “جنودنا يخافون المدعي العسكري العام أكثر من السنوار”.

يذكر في هذا السياق أن مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي كانوا قد دخلوا منطقة “خان يونس”، مساء يوم الأحد من الأسبوع الماضي، بهدف تنفيذ “عملية سرية”، لم يعلن عنها أو عن تفاصيلها، واشتبكوا مع عناصر كتائب القسام، ما أدى إلى مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر، واستشهاد 7 فلسطينيين.