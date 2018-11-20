في أول لقاء تلفزيوني.. حلا شيحة تكشف معاناتها من المعلقين على خلعها للحجاب/ فيديو

قالت الفنانة المصرية حلا شيحة إنها فوجئت بردود الأفعال التي حدثت فور قيامها بخلع الحجاب والعودة للفن، مشيرة إلى أنها غير مطالبة بالكشف عن السبب وراء اتخاذها هذه الخطوة، لأنه شيء يخصها وحدها فقط.

وقالت في أول لقاء تلفزيوني لها عقب خلعها الحجاب وإعلان عودتها للفن في برنامج “صاحبة السعادة” على فضائية “دي إم سي”: “كنت متوقعة أنه سيكون هناك رد فعل بعد خلعي للحجاب.. ولكن لم أكن أتوقع أن الأمر سيكون بهذا الشكل، فوجئت وصدمت”.

وأضافت: “الكلام كان قاسيًا لكن الناس تتحدث في كل الأحوال دون محاولة فهم أي شيء ولن يفهموا أي شيء، لأنه شيء يخصني وحدي، ولست في حاجة للشرح”.

وتابعت حديثها قائلة: “عندما ارتديت الحجاب كنت سعيدة للغاية، وشعرت بالراحة، كنت في حاجة إلى التقرب من الله بشكل معين”.

وأردفت: “وعندما خلعت الحجاب لم أطلب من الناس أن يفعلوا مثلي، لأن الأمر يخصني ولن أخوض في هذا الأمر بشكل مفصل”.