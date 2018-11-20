وفقاً لمصادر "رويترز".. آل سعود يناقشون استبدال الأمير أحمد بابن سلمان بمجرد رحيل والده لانه شديد التمسك به
أهم العناوين
جرينتش+2 04:03
رسالة القائد العراقي عزة ابراهيــم في ذكرى ولادة سيد الكائنات

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني