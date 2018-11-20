حملة على تجار المخدرات من اقصى الجنوب الى الشرق والشمال

أحبط العاملون في إدارة مكافحة المخدرات تهريب ١١٨ ألف حبة مخدرة، وألقوا القبض على المتورط في محافظة العقبة، وضبط ١٣ كغم من مادة الهيروين المخدرة في البادية الشمالية.

وقال مصدر أمني إن معلومات وردت للعاملين في قسم مكافحة مخدرات العقبة حول حيازة أحد الأشخاص لكميات كبيرة من مواد الحبوب المخدرة ومباشرته التخطيط لتهريبها خارج المملكة، حيث جرت متابعة ذلك الشخص لالقاء القبض عليه وما بحوزته من مواد مخدرة.

واضاف المصدر انه وبعد تحديد مكان تواجد ذلك الشخص وبحوزته الحبوب المخدرة وضعت عدة كمائن تم من خلالها القاء القبض عليه وضبط بحوزته كيس كبير داخله ١١٨ الف حبة مخدرة وبوشرت التحقيقات معه.

وفي سياق متصل وبناء على المعلومات التي وردت للعاملين في قسم مكافحة مخدرات المفرق بقيام مجموعة من الاشخاص بتخزين كمية كبيرة من مادة الهيروين المخدرة في احدى المناطق الصحراوية الوعرة في البادية الشمالية وبعد تمشيط المنطقة عثر على كيس كبير مخفي بين الحجارة بداخله اربعة وعشرون مكعب ( ١٣كغم) من مادة الهيروين المخدر وما زال التحقيق جارياً لتحديد هوية المتورطين وضبطهم.