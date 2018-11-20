الوفد البرلماني يبحث مع الرئيس الاسد رفع التمثيل الدبلوماسي وزيادة التبادل التجاري

قال رئيس اللجنة الخارجية في مجلس النواب نضال الطعاني، إن الوفد البرلماني التقى بالرئيس السوري بشار الأسد، وركز اللقاء على إعادة رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وأضاف لموقع قناة المملكة الإلكتروني أن الوفد ” تبادل الحديث مع الرئيس السوري بشار الأسد حول العلاقات بين البلدين ،وزيادة التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة”.

الطعاني أوضح أن “الأسد حث المسؤولين السوريين على أخذ دورهم الحقيقي كلاً ضمن اختصاصه وواجبه لخدمة الشعبين”.

وبين أن الأسد تطرق للحديث عن “التحديات السياسية التي تمر بها الأمة العربية والمنطقة”.

واعتبر الطعاني أن اللقاء مع الرئيس السوري والمسؤولين “إيجابي” لتوطيد العلاقات السياسية بين البلدين.

ويضم الوفد النواب نضال الطعاني، طارق خوري، خالد أبو حسان، أندريه الحواري، هيثم الزيادين، عواد الزوايدة، مصطفى ياغي، وقيس زيادين، وعبد الكريم الدغمي.