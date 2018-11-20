الحاخام الأمريكي مارك شناير يؤكد ان الدول الخليجية تُهرول نحو إسرائيل

صرح الحاخام الأمريكي مارك شناير إنه قد شهد خلال زيارته الأخيرة إلى دول الخليج ما يشبه”الثورة التي يمرّ بها تطور العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج “، معتبراً أن دول الخليج تتنافس فيما بينها على إقامة علاقات دبلوماسية علنية وتطبيع علاقتها مع إسرائيل، وذلك في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرنوت” نشرت صباح امس الاثنين.

وأكد الحاخام الأمريكي على أن دولاً في الخليج تهرول نحو إسرائيل وتتنافس على تطبيع علاقاتها معها، وحول من ستكون أول دولة خليجية تعلن عن علاقاتها بـ”إسرائيل” وإقامة علاقات دبلوماسية معها، وقال: “أعتقد أننا سنرى قريباً علاقات دبلوماسية عربية مع البحرين، وسوف يتبعونها جميعاً”.

وحسب الصحيفة فإن الحاخام الأمريكي زار على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية العديد من القصور في السعودية وعُمان والبحرين وقطر والإمارات.

ولفت شانير الذي زار على وفد من أعضاء كنيس هامبتون اليهودي الواقع في مدينة ويستهامبتون بيتش بولاية نيويورك، المنامة والرياضة ودبي وأبو ظبي والدوحة، والتقى بمسؤولين رفيعي المستوى من الأمراء والملوك والدوائر الضيقة من مراكز الحكم والسلطة، إلى أن “القادة في دول الخليج الفارسي قالوا لي إن الجمع المحتمل بين ثروة الخليج الفارسي والقدرة التكنولوجية الإسرائيلية العالية، يمكن أن تجعل المنطقة الأكثر نجاحاً في العالم”.

وأضاف الحاخام: إنه “إذا قيل في الماضي إن دول الخليج لن تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل إلا بعد توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين، اليوم أسمع من القادة أن استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ستكون كافية لإقامة علاقات علنية”، وقال: إنه يعتقد “أننا سنرى علاقات دبلوماسية مع جميع دول الخليج خلال العام المقبل”.