اذاعة “كان” العبرية تعلن ان نتنياهو يجري اتصالات لزيارة دولة عربية أخرى

كشفت إذاعة “كان” الإخبارية العبرية (هيئة البث الإسرائيلية) النقاب عن اتصالات متواصلة لتنسيق زيارة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى دولة عربية لا يوجد علاقات دبلوماسية بينها وبين تل أبيب.

وقالت القناة العبرية الرسمية، اليوم الثلاثاء: إن الاتصالات مستمرة خلال الأشهر الأخيرة مع تلك الدولة (غالباً البحرين)، وهناك توقعات بأن يكون من الممكن قريبا تحديد موعد للزيارة، إلا انها استدركت بأن الاتصالات لم تنضج بعد.

وكان نتنياهو قام الشهر الماضي في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان.

وأشارت القناة إلى أن تل أبيب معنية بتكرار الزيارة لدولة عربية أخرى، لكن لم يحدد إلى الآن موعد زيارة جديد، مضيفة أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية رفض التطرق إلى التفاصيل حول الزيارة أو تحديد موعد لها

وكان نتنياهو قال أمس خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية: إنه يتوقع ما وصفه بمفاجآت إضافية في العلاقات مع بعض الدول العربية، مشيرا إلى أنه اتفق مع سلطان عمان قابوس بن سعيد على السماح لطائرات تقلع من إسرائيل بالمرور في المجال الجوي لسلطنة عُمان في طريقها إلى الهند.

وأجرى نتنياهو وعقيلته سارة الشهر الماضي زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد.

وقد تمت دعوة نتنياهو وزوجته لزيارة حاكم عُمان، وهو أول اجتماع رسمي منذ العام 1996.