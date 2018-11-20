أفضل مصارعة بالعالم تنجو بأعجوبة من ضرب مبرح على يد منافستها/ فيديو

نجت نجمة المصارعة الأمريكية، روندا روزي، بأعجوبة من ضرب مبرح تعرضت له على يد منافستها شارلوت، في أحداث مهرجان المصارعة الحرة “سرفايفر سيريز”، التابع لـ “WWE”.

وانتهت المواجهة بإعلان الحكم إلغاء المباراة، التي أقيمت امس الاثنين، بعد استخدام شارلوت لأدوات محظورة في المباراة ضد روندا روزي، وهي عصا “كيندو”، التي أخذت تضربها بها مرارا على أنحاء متفرقة من جسدها.

رغم من إلغاء المباراة، إلا أن شارلوت استمرت في هجومها على روندا روزي بالعصا، ما جعل العديد من الحكام يتدخلون لمنعها من الاستمرار في الاعتداء الجسدي عليها.

​وقبل أن تغادر شارلوت الحلبة، حاولت أن تنتقم من روندا روزي بدق عنقها، بعد أن وضعت رأسها بين كرسي.

​وروندا روزي حاليا بطلة “راو” للسيدات في “WWE”، وكانت أبرز مقاتلة للفنون المختلطة في “ufc” خلال السنوات الماضية، وحازت على لقب أفضل وأغلى مصارعة في العالم.