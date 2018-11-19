ميكي ماوس يكمل عامه التسعين يوم الأحد

امس الاحد، اكمل ميكي ماوس أيقونة عالم ديزني والشخصية الكرتونية الأشهر في العالم عامه التسعين، بعد ظهوره للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة في فيلم ”القارب البخاري ويلي“ عام 1928.

وعُرض الفيلم الكرتوني الذي أطل منه ميكي ماوس على العالم، وهو من أفلام الأبيض والأسود ومدته ثماني دقائق، لأول مرة في دار عرض كولوني ثياتر بمدينة نيويورك في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام.

ويفيد موقع (آي.إم.دي.بي) السينمائي بأن ميكي ماوس يظهر في الفيلم وهو يقود قاربا يعمل بالبخار ويحول حيوانات على ظهر القارب إلى آلات موسيقية للترفيه عن ميني ماوس.

وتصف شركة والت ديزني ميكي ماوس بأنه سفيرها العالمي. وظهرت شخصية الفأر اللطيف الشهيرة فيما بعد في فيلم (فانتازيا) الكرتوني من إنتاج ديزني عام 1942 ثم قدمتها ديزني في مسلسل (ذا ميكي ماوس كلوب) التلفزيوني الذي حاز على إعجاب الصغار خلال خمسينيات القرن العشرين.

وانتشرت صور ميكي ماوس على القمصان وعلب الغداء والساعات حول العالم كما يحرص الأطفال الذين يزورون ملاهي ديزني حتى اليوم على التشبه به بوضع أذنين سوداوين.

واحتفالا بعيد ميلاد ميكي ماوس، افتتحت ديزني معرضا فنيا على مساحة 16 ألف قدم مربعة في مانهاتن لتقدم من خلاله أعمالا فنية أصلية ومجسمات لالتقاط الصور معها وسلعا تذكارية. ويستمر المعرض حتى اليوم العاشر من شهر فبراير/ شباط المقبل.