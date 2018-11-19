قمة خليجية وشيكة في السعودية تسبقها “تمنيات” بانهاء الازمة مع قطر

رجحت مصادر دبلوماسية خليجية أن تعقد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بحلول التاسع من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقا لصحيفة “الراي” الكويتية، ستعقد القمة بحضور جميع قادة دول المجلس أو من يمثلهم، من دون تحديد مستوى التمثيل “الخاضع كما في كل مرة لمشاورات اللحظات الأخيرة”.

وتمنت المصادر أن تفتح القمة المقبلة صفحة جديدة في العلاقات بين دول الخليج “خاصة وأن المنطقة على أعتاب تطورات تصعيدية في المجال الإقليمي تتطلب وحدة الصف والكلمة”.

وأشارت الصحيفة وفقا للمصادر، إلى أن “المساعي قائمة على قدم وساق من أجل الوصول الى نقاط مشتركة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة الخليجية”.

ولم تستبعد المصادر إمكانية عقد اجتماعات ولقاءات تمهيدية قبل القمة “حتى ولو من دون إعلان”، تجمع بين مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول الخليج.

وسيكون الهدف من هذه الاجتماعات واللقاءات، لوضع مسودة اتفاق للمرحلة المقبلة قائمة “على قاعدة المصارحة والمكاشفة”.

وشددت المصادر على أن جميع قادة الخليج “متمسكين بمنظومة مجلس التعاون”.

وفي الخامس من يونيو/حزيران 2017، قررت كلا من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته دولة قطر مرارا وتكرارا.