حلا شيحة خلعت الحجاب ولكنها تعلن استمرار أحترامها للمحجبات

يتواصل الجدل المُثار حول تراجع الممثلة المصرية “حلا شيحة” عن قرار اعتزالها، وإطلالتها الجديدة بخلعها للحجاب والنقاب، ما دفع الممثلة إلى مشاركة منشور لها، دافعت فيه عن وجهة نظرها مطالبة الجميع باحترامها.

ونشرت “حلا شيحة” عبر حسابها على “انستغرام” رسالة إلى منتقديها ومن اتهموها بعدم احترام الحجاب والمحجبات والدين الإسلامي.

وفي أول تعليق من “حلا شيحة” عن علاقتها بالحجاب بعد خلعها له، نشرت “حلا” صورة لها مع احدى صديقاتها المحجبات للتأكيد على عدم مقاطعتها لصديقاتها في فترة الاعتزال وارتداء الحجاب، وكذلك للرد على المنتقدين، قائلة في رسالتها:” صورة مع صديقتي الجميلة وفاء، انا أحترم الحجاب و سأظل أحترمه و إن لم أرتديه”.

وقالت: “للحجاب مكانة خاصة في قلبي واحترم كل المحجبات وهما اخواتنا وبناتنا وأمهاتنا ليهم في قلبي احترام و محبة”، مؤكدة: “مش معني إني شيلت الحجاب إني ضده”.

وتابعت “حلا شيحة” في دفاعها عن قرارها بخلع الحجاب وضد الهجوم الذي تعرضت له: “الناس اللي نازلة شتايم على الميديا وسوء ظن وكأنهم بيطبقوا الدين، أقولهم الدين مش بس حجاب الدين الكلمة الطيبة والمعاملة الطيبة وحاجات كتير”، مضيفة: “ادعوا للناس بالخير أفضل من الشتايم والتجريح والخوض في أعراض الناس، ومتشكرة لكل كلمة طيبة اتقالت”.

وينتظر جمهور “حلا شيحة” ظهورها، في برنامج “صاحبة السعادة” مع الممثلة والإعلامية “إسعاد يونس”، وذلك في أول ظهور إعلامي لها بعد عودتها من الاعتزال، وهي الحلقة التي من المقرر أن تكشف فيها “شيحة” كواليس فترة اعتزالها وقرارها بالعودة والرد على الشائعات والجدل الذي أحاطها في تلك الفترة.