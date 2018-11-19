بعد انقطاع 10سنوات.. تامر حسني وزينة يتعاونان بفيلم جديد

أعلن الفنان المصري تامر حسني عن عودته للعمل السينمائي مع الممثلة “زينة”، وذلك بعد شهرتهما كثنائي في بداياتهما الفنية عبر أفلام السينما، بينما نشرت “زينة” تفاصيل الفيلم الجديد الذي سيجمعهما بعد غياب 10 سنوات منذ آخر أفلامهما “كابتن هيما”.

ونظمت شركة “دولار فيلم” حفلا خاصا للإعلان عن مشاريعها الفنية الجديدة في الفترة المقبلة ومن بينها فيلم لـ”تامر حسني” و”زينة”، والتي نشرت فيديو لها مع “تامر حسني” وهو يغني لها “أكتر حاجة بحبها فيكي” وهي الأغنية التي اشتهر بها الثنائي من فيلم “كابتن هيما” عام 2008.

وكشفت “زينة” عن مفاجأتها الجديدة مع تامر حسني في فيلم بعنوان مؤقت هو “حمزة”، وهو من فكرة “تامر حسني” وتأليف “محمد عبدالمعطي” وإخراج “سعيد الماروق”.

وعلقت “زينة” على الفيلم قائلة: “ادعولنا ربنا يوفقنا من أحلى الأفلام اللي قرأتها في حياتي وهتحلو أكتر بأجمل فريق عمل يارب إكرمنا”.

وكانت “زينة” قد شاركت تامر حسني أولى بطولاته السينمائية في فيلم “سيد العاطفي” عام 2005.

وتنهي الممثلة “زينة” حاليا مشاهدها في فيلم “التاريخ السري لكوثر” مع الممثلة “ليلى علوي”، في الوقت الذي يجهز فيه “تامر حسني” لفيلمه الجديد معها بعد آخر أفلامه “البدلة” هذا الصيف، بجانب إعلانه عن المشاركة بصوته في النسخة العربية من فيلم الرسوم المتحركة “سبايدر مان”.