اين الوفاء.. الكويت تنسى مجازفة الجيش السوري بمحاربة شقيقه العراقي لتحريرها

في تطور لافت، أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن علاقات بلاده بسوريا مجمدة وليست مقطوعة.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن الجار الله قوله للصحفيين على هامش مشاركته في احتفال السفارة الفلسطينية بالذكرى الـ30 لإعلان قيام دولة فلسطين “نحن لم نتقدم بطلبات محددة بشأن فتح سفارتنا في دمشق”.

وكشف نائب وزير الخارجية الكويتي في هذا السياق أنه “حسب علمنا فإن بعض الأشقاء في الدول العربية تقدموا بمثل هذه الطلبات وهم بصدد إعادة ترتيب أوضاع سفاراتهم في دمشق”.

وتابع الجار الله قائلا: “لن نسبق الأحداث” في هذه القضية، مشيرا إلى أن السفارة السورية موجودة في الكويت والسفارة الكويتية في دمشق مغلقة، إضافة إلى وجود رحلات طيران يومية بين الكويت ودمشق.

وفضّل المسؤول الكويتي الرفيع التريث في هذا الأمر وأعلن مجددا “لن نسبق الأحداث ولكل حادث حديث”.