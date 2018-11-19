المصادر الاسرائيلية تكشف ان انتصار غزة الذي فكّك حكومة نتنياهو قد وضع العصي ايضاً في دولاب صفقة القرن

نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين كبار ومطلعين في الإدارة الامريكية بان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مناقشة هامة مع مستشاريه الكبار حول عرض الخطة الامريكية للسلام.

وقد اشار المسؤولون -بحسب القناة العاشرة- الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية الموضوع الى ان الازمة السياسية بإسرائيل هي عنصر حاسم في القرار الذي سيتخذه ترامب.

ووفقا للمسؤولين الأمريكيين الكبار، فان هذا النقاش الهام قد تحدد قبل شهر، وخلال الأسابيع الأخيرة انهمك “طاقم السلام” التابع للبيت الأبيض في التحضيرات للجلسة مع الرئيس.

ومن المتوقع ان يشارك في الجلسة وزير الخارجية مايك بومبيو ، ومستشار الامن القومي جون بولتون، وكبير المستشارين جيراد كوشنر، الذي يرأس طاقم السلام التابع للبيت الأبيض، والمبعوث الأمريكي الى الشرق الأوسط ، جيسون غرينبلات، اضافة الى السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان والذي انطلق نهاية الأسبوع في رحلة الى واشنطن للمشاركة بالاجتماع.

ومن المتوقع ان يقوم المستشارون بعرض تفاصيل الخطة المحدثة امام الرئيس ترامب خلال النقاش، والتي جرى اعدادها في أروقة البيت الأبيض ومقر وزارة الخارجية في واشنطن تمهيداً للحصول على دعم دول العالم، ان كان على الصعيد السياسي اوالإعلامي والترويجي، للتأثير على الرأي العام.

احد المواضيع المركزية التي ستتم مناقشتها هو موعد عرضها، حيث اشار مسؤولون امريكيون كبار بان ترامب معني بعرض الخطة باقرب فرصة ممكنة، وربما في نهاية عام 2018، ولكن مستشاريه حذرون اكثر وهناك اراء مختلفة في الإدارة الامريكية حول الموعد المناسب لعرض الخطة.

ووفقا للمسؤولين الأمريكيين فان الازمة السياسية بإسرائيل وتبكير الانتخابات سيكون لها تأثير هام على القرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي. اذ ان عدداً من مستشاريه يعتقد بانه لا يجوز عرض الخطة خلال الحملة الانتخابية بإسرائيل. مسؤول امريكي كبير أشار الى ان السفير فريدمان قال خلال عدة نقاشات داخلية بانه من الخطأ تحويل الانتخابات بإسرائيل الى استفتاء حول خطة السلام، ولذلك اقترح بان يتم عرضها بعد الانتخابات.