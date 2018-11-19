المصادر الاسرائيلية تكشف ان انتصار غزة الذي فكّك حكومة نتنياهو قد وضع العصي ايضاً في دولاب صفقة القرن
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جرينتش+2 02:48
الجيش الاسرائيلي “المغوار” ينسى خمس مجندات في حرش بمنطقة الاغوار

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