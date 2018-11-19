الأمير حمزة ينتقد إقرار قانون الضريبة بكلمتين.. يا وطني

لم تمض ساعات على إقرار مجلس النواب الأردني لقانون ضريبة الدخل الجديد حتى رد شقيق العاهل الأردني الأمير حمزة بن الحسين بتغريدة قصيرة من كلمتين.

وكتب الأمير حمزة على حسابه بموقع تويتر عبارة: “يا وطني” تعبيرا عن انتقاده لإقرار قانون الضريبة المعدل والذي سبق أن عبر عن رفضه له وطلب بإصلاح نهج الإدارة العامة في بلاده بدلا من اللجوء لجيب المواطنين.

وتفاعل الكثير من الأردنيين مع تغريدة الأمير حمزة وقال أحدهم: “إذا كان الأمير يشكو من الوضع فماذا يقول المواطن”.

وكان مجلس النواب الأردني صوت لصالح إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل والذي أثار جدلا واسعا في الأردن وأطاح بالحكومة السابقة بعد موجة احتجاجات واسعة قبل أشهر.

وسحبت حكومة عمر الرزاز لدى تكليفها بمهامها مشروع القانون وأجرت عليه تعديلات طفيفة وأرسلته للبرلمان الذي أقره اليوم.

وكان الرزاز قبل إقرار مشروع القانون قد حذر من أن الأردن “سيدفع ثمنا عاليا في حال لم يقر”.