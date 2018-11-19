إعلامي “فصيح” ينصح المصريين بالاستغناء عن حلوى المولد النبوي

انتقد إعلامي مصري، ارتفاع أسعار حلوى المولد هذا العام، مطالبا المصريين بالاستغناء عنها، ومراعاة أولويات الشراء.

وخاطب “عمرو أديب” المصريين، قائلا: “بدل ما تجيب حلاوة المولد، قوم بصلة الرحم، روح زور أمك، أو كلم عيالك عن الرسول والسيرة النبوية أحسن من الحلاوة”.

وأضاف أن هناك استياء بسبب ارتفاع أسعار حلوى المولد هذا العام، مشيرا إلى أن سعر أقل علبة وصل إلى 150 جنيها، وأحيانًا 200 جنيه.

وتابع خلال برنامج “الحكاية”، على قناة “MBC مصر”: “إن شاء لله تبقى بمليون جنيه، لازم كل واحد يعرف أولوياته، لما تشوف إنسان رقيق الحال بدل ما تديله علبة حلاوة المولد اديله الـ150 جنيه أحسن عشان يشتري لحمة وسمك”.

وتشهد الأسواق المصرية موجة جنونية من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، أثرت سلبا على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

وبدأ ظهور “حلوى المولد” فى العصر الفاطمى، حيث كان الفاطميون ينتهزون المناسبات الدينية والعامة لاستمالة الناس، فكانوا يقومون بإعداد الولائم أثناء المولد النبوى ويتضمن ذلك صنع الحلوى وتوزيعها على الحاضرين.

وتحل ذكرى مولد النبي “محمد” صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول، وهو الشهر الثالث من التقويم الهجري، وسيكون هذا العام يوم غد الثلاثاء الموافق العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.