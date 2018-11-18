وزارة المالية تنفي اي خلاف مع مدير الموازنة الذي استقال بمحض ارادته

قالت وزارة المالية إن مدير عام الموازنة العامة، الدكتور محمد الهزايمة، تقدم باستقالته من منصبه الى وزير المالية يوم الخميس الماضي بعد تبلغه دعوة من الرئاسة لحضور اجتماع للفريق الاقتصادي يوم السبت لمناقشة الاولويات الوطنية وضمان ادراجها في الموازنة، حيث تضمن مشروع الموازنة الذي اعد بشكل أولي معظم هذه الاولويات.

ونفت الوزارة، في بيان أصدرته امس السبت، وقوع اي خلافات بين مدير الموازنة وأي شخص اخر، وانما أبدى عدم رغبته بمواصلة العمل. ولم يحضر الاجتماع الذي كان مقررا اليوم، كما لم يحضر الاجتماع الذي عقد الخميس في مكتب وزير المالية لمناقشة اخر المستجدات حول إعداد الموازنة.

واكدت الوزارة ان الفريق الاقتصادي عقد الاجتماع المقرر واستمع من المعنيين في الوزارات والدوائر الحكومية الى ابرز المشاريع المستهدفة لعام 2019 والمخصصات المرصودة. وبينت ان تحقيق الاولويات التي تتعهد بها الحكومة في ظل محدودية الموارد تستدعي الوقوف على الاجراءات اللازمة للاستخدام الامثل لهذه الموارد، وتفعيل برنامج الموازنة الموجهة بالنتائج الذي يضمن تخصيص الاموال بكفاءة أعلى.

وقالت ان تقييم آلية تنفيذ الموازنة سنويا تعتبر أساسية في اظهار السلبيات التي رافقت عملية التخصيص وتداركها في العام اللاحق.

وحول موعد إصدار الموازنة لهذا العام، قالت الوزارة انه وفقا للمواد الدستورية، فان الموازنة ستقدم لمجلس الأمة قبل نهاية الشهر الحالي، وان الموازنة ستتضمن مواصلة العمل ببرنامج الاصلاح المالي وتخفيض المديونية.