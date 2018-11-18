وزارة التنمية تحقق في هروب 11 حدثاً من احد مراكزها

شكلت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات اليوم الاحد، لجنة تحقيق في هروب 11 حدثا من أحد مراكز الأحداث.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان صحفي: ان اللجنة باشرت أعمالها للتحقيق في ملابسات الحادثة والوقوف على أسبابها، وان الوزارة تتابع مع السلطات المختصة لاحضار الأحداث وإعادة التحفظ عليهم بالسرعة الممكنة.

يشار الى أن مراكز الأحداث ليست مغلقة تماماً، فضلا عن السماح للاحداث بممارسة النشاطات اللامنهجية مثل التدريب المهني وحصص الرياضة والرحلات الترفيهية والاجازات.

وكان القانون المعدل لقانون الاحداث منح المزيد من الحقوق لهؤلاء الاحداث، واستبدل العديد من العقوبات التي تعتبر الآن سالبة للحرية، كوجودهم بالمراكز بعقوبات اجتماعية بديلة كالخدمة المجتمعية.