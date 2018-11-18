هيفاء وهبي تنشر احدث فيديو ساخن لها وتحجب عنه التعليقات/ فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، أحدث فيديو لها، خلال تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنها حجبت تعليقات جمهورها على الفيديو.

وتظهر هيفاء وهبي في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وهي مرتدية لشورت قصير، مع قميص وحذاء برقبة عالية.

وأحيت هيفاء وهبي حفلات غنائية ناجحة خلال الفترة الماضية، وحرصت على مشاركة جمهورها بصور وفيديوهات منها، لكي يعيشوا معها جديدها لحظة بلحظة.

ولكن يبدو أن هيفاء وهبي تلقت بعض التعليقات والانتقادات السلبية على إطلالاتها، وتدخلات من جمهورها في حياتها، وهو ما أزعجها واضطرها لغلق خاصية التعليقات على أحدث فيديو لها التي نشرته خلال تواجدها في إمارة دبي الخليجية.

وقبل أن تحجب خاصية التعليقات على منشوراتها، شاركت هيفاء وهبي فيديو تستعرض فيه إطلالاتها في إحدى الحفلات، والتي تظهر فيها بـ “جمبسوت” فضي لامع قصير.

كما شاركت المطربة والممثلة اللبنانية، عبر حسابها على “إنستغرام” بعض الصور من حفلها، وسمحت لجمهورها بالتعليق عليها.