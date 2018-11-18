من غشنا ليس منا.. ضبط مصنع باربد لإنتاج زيت الزيتون المغشوش

ضبطت مرتبات الأمن الوقائي في شرطة إربد، ليل السبت الأحد، مصنعا بدائيا لإنتاج زيت الزيتون المغشوش داخل أحد المنازل في مدينة إربد، وفقاً لمصدر أمني.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط شخصين يقومان بتصنيع زيت الزيتون المغشوش، اضافة إلى 200 لتر زيوت قلي “اصنص” ومعدات وماكنيات لتصنيع الزيوت.

وأكد المصدر بأنه جرى تحويل المعدات إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء تمهيدا لتحويل الأشخاص إلى المدعي العام.

وأوضح المصدر أن ضبط الاشخاص تم بعد متابعة معلومات وردت لقسم الأمن الوقائي، حيث تمت مداهمة المنزل وضبط الأشخاص والمعدات.